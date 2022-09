New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Anleger fragen sich zunehmend nervös, ob der S&P 500 unter den bisherigen Tiefstand seit Jahresanfang von 3.666 Punkten fallen könnte, so die Analysten von Postbank Research.Zu den Indikatoren, die noch kein grünes Licht gegeben hätten, gehöre beispielsweise, dass die FED die Leitzinsen noch nicht gesenkt habe und dass die Risikoprämie für Aktien noch nicht signifikant gestiegen sei. Diese beiden Bedingungen seien bei jedem der letzten sieben Bärenmärkte erfüllt gewesen, bevor sich der S&P 500 nachhaltig erholt habe.Die Analysten würden es für verfrüht halten, das Ende des aktuellen Bärenmarktes auszurufen. Wir würden uns allerdings auch nicht über eine erneute kurzfristige Bärenmarkt-Rally wundern, da die Anleger sehr geringe Positionen halten und dadurch leicht stärkere Gegenreaktionen ausgelöst werden könnten, so die Analysten von Postbank Research. (Ausgabe vom 12.09.2022) (13.09.2022/ac/a/m)