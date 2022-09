Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fallen am Freitag weiter, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759/ WKN: 965275) werde am Freitag wenig verändert unter der Parität gehandelt. Die 1,00er-Marke diene seit dem Rückschlag vom Dienstag als wichtigster Widerstand. Am Donnerstag habe das Paar mit einem leichten Plus geschlossen, habe sich allerdings nur in der Range des Vortages (Inside Bar) aufgehalten. Sowohl die Käufer als auch die Verkäufer zögern würden. EUR/USD notiere wieder unter der 50-Tage-Linie sowie der 9-Tage-Linie, sodass das Umfeld bärisch sei. Um jedoch den Abwärtstrend zu bestätigen, müsse das Tief vom 6. September bei 0,9864 per Schlusskurs durchbrochen werden. Im Falle einer Trendfortsetzung könnte die Unterstützung bei 0,9607 (Tief September 2002) ein potenzielles Kursziel darstellen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Freitag schwächer in den Handel gestartet und habe die Verluste zu Beginn der europäischen Sitzung weiter ausgebaut. Der Index notiere seit gestern unter der 9-Tage-Linie, die Marke von 13.000 Punkten sei bereits aufgegeben worden. Die Verkäufer würden Druck machen und den Kurs in Richtung wichtiger Unterstützungen drücken: 12.684 Punkte (Beginn des kurzfristigen Aufwärtsimpulses), 12.593 Punkte (September-Tief), 12.366 Punkte (Jahrestief). Eine Reaktion auf einen der genannten Bereiche könnte als ein kurzfristiges Entspannungssignal gesehen werden. Sollte die letzte Unterstützung bei 12.366 Punkten nicht halten, würde der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt werden. Dies könnte einen panischen Ausverkauf auslösen. (16.09.2022/ac/a/m)