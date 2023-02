Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der noch recht junge Investmentjahrgang 2023 hat mit der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.942 Punkten) und dem Bruch des seit Anfang 2022 bestehenden Baissetrends (akt. bei 3.967 Punkten) bereits einige charttechnische Highlights zu bieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum S&P 500 Aktuell stehe der erste echte Lackmustest des Jahres an, denn nach zwei "inside weeks", im Bereich der wichtigen Widerstandszone bei rund 4.200 Punkten, würden die amerikanischen Standardwerte derzeit die eingangs angeführten Schlüsselmarken zurück testen. Um den freundlichen Jahresauftakt nicht zu gefährden, gelte es, die beschriebene Bastion unbedingt zu verteidigen. Ohne ein solches Rebreak könne die gesamte Verschnaufpause des vergangenen Jahres im langfristigen Kontext darüber hinaus als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Ein Anstieg über die horizontalen Hürden bei 4.200 Punkten - verstärkt durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) - würde indes der im Chart eingezeichneten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation Nachdruck verleihen. Der weitere Spielraum nach Süden sei also limitiert. Selten ei das Motto "make or break" angebrachter gewesen als derzeit beim S&P 500®. (22.02.2023/ac/a/m)