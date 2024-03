Würden die Arbeitsmarktdaten am Freitag etwas schwächer ausfallen, wäre das wahrscheinlich gar nicht schlecht für die Aktienmärkte. Die schwächer ausgefallenen ISM-Daten für das Verarbeitende Gewerbe am Freitag seien ein gutes Beispiel. Im Anschluss an die Veröffentlichung sei der S&P 500 auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Heute würden zunächst die ISM-Daten für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA für Februar folgen. Der ISM-Index Service erscheine um 16:00 Uhr deutscher Zeit und könnte ebenfalls für neue Impulse im S&P 500 sorgen.



Der S&P 500 sei am Freitag über den Widerstand bei 5.122 Punkten ausgebrochen und dann auf ein neues Allzeithoch bei 5.156 Zählern geklettert. Mit dem Erreichen der Marke von 5.150 Punkten habe der S&P 500 ein weiteres Etappenziel abgearbeitet. Doch an der markanten Marke sei es zu einem Rücksetzer gekommen, der nun das vorherige Ausbruchslevel bei 5.122 Punkten erreicht habe. Hier dürfte im heutigen Handel eine erste Richtungsentscheidung anstehen. Ein Warnsignal sei zuvor von dem RSI-Indikator ausgegangen, der sowohl im Tages- als auch im H4-Chart eine negative Divergenz ausgebildet habe.



Sollte der Index unter 5.122 Punkte rutschen, so könnte sich der Abwärtsdruck in Richtung 5.096/90 Punkte erhöhen. Ein Durchbruch nach unten würde schließlich weiteres Abwärtspotenzial bis an die EMA50 bei 5.060 Punkte freisetzen. Darunter ergäbe sich ein kleines Verkaufssignal - ein Test der unteren Trendkanal-Begrenzung wäre wohl die Folge. Falle der S&P 500 aus seinem Trendkanal heraus, wäre mit einem Rückfall gen 4.960 sowie 4.936 Punkte zu rechnen.



Der S&P 500 habe aber durchaus noch die Chance seine Rally fortzusetzen. Halte er sich über 5.122, sei mit weiteren Kursanstiegen zu rechnen. Entscheidend sei die Marke von 5.150 Punkten. Gelinge ein Ausbruch darüber, könnte der Index erneut die obere Begrenzung des Trendkanals anpeilen - diese liege aktuell bei 5.175 Punkten.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Auftakt in die neue Handelswache ist an den US-Börsen nach der jüngsten Rekordjagd etwas schwächer ausgefallen, so die Experten von XTB.Alle drei US-Indices hätten mit leichten Verlusten geschlossen. Auffällig dabei: Der S&P 500 habe noch ein neues Rekordhoch erreicht, sei aber an der viel beachteten Marke von 5.150 Punkten abgeprallt, um letztlich im Minus zu schließen. Die gestrige Schwäche könnte sich im heutigen Handel fortsetzen, da die US-Futures vorbörslich weiter nach unten tendieren würden. Komme es jetzt zu einer überfälligen Konsolidierung? In dieser Woche stünden mit Auftritt von FED-Chef Powell vor dem US-Kongress und dem US-Arbeitsmarktbericht zwei Events auf der Agenda, die für Abwärtsdruck sorgen könnten.Da die Berichtssaison in den USA so gut wie beendet sei, rücke nun die Geldpolitik wieder mehr in den Vordergrund. Daher dürften die Marktteilnehmer besonders die Aussagen des FED-Vorsitzenden am Mittwoch unter die Lupe nehmen. Es habe sich zuletzt angedeutet, dass die US-Notenbank angesichts der robusten Konjunktur und der hartnäckigen Inflation die restriktive Geldpolitik noch länger aufrechterhalte. Diese Annahme könnte Jerome Powell am Mittwoch vor dem Kongress bestätigen. Sollte es so kommen, werde es spannend, wie die Märkte darauf reagieren würden. Die Zinssenkungserwartungen seien zwar schon deutlich zurückgegangen, aber reiche das aus? Aktuell würden die Marktteilnehmer immer noch drei bis vier Senkungen in diesem Jahr erwarten.