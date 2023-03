Die Notierungen des Instruments würden sich seit fast zwei Jahren in einer sehr interessanten technischen Struktur bewegen. Der US500 sei über die langfristige Abwärtstrendlinie ausgebrochen, was die Bullen zu einem Anstieg ermutigt habe. Wir nähern uns jedoch unaufhaltsam der nächsten Begrenzung, nämlich dem Widerstand, der durch den im letzten Quartal 2022 eingeleiteten Aufwärtstrend gesetzt wurde, so die Experten von XTB.



Wie werde es weitergehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen die Experten von XTB die Faktoren berücksichtigen, die die derzeitige Marktstimmung prägen, nämlich die morgige FED-Entscheidung und das Gespenst einer Bankenkrise. Der Geldmarkt rechne derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 83,4% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, was im Moment marktneutral erscheine. Der Schlüsselfaktor würden jedoch Powells Kommentare nach der Sitzung sein, die sich auf den Erhöhungszyklus im Zusammenhang mit der Unsicherheit im Bankensektor beziehen würden. Das Risiko einer Verschärfung der Probleme in diesem Sektor werde den Enthusiasmus der FED, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Straffung befinde und positive Entwicklungen in der Wirtschaft verzeichne wie die guten Daten zu den Erzeugerpreisen der letzten Woche, stark dämpfen.



Heute sei die Stimmung an den Aktienmärkten durch weitere Äußerungen des US-Finanzministeriums gestützt worden, das Berichten zufolge die Bereitstellung unbegrenzter Einlagengarantien (über die FDIC) in Erwägung ziehe, falls sich die Bankenkrise verschärfe. Im Falle einer abwartenden Haltung der FED könnten die Aktienmärkte die derzeitige Aufwärtsdynamik eifrig ausbauen und über den Widerstand bei 4.080 Punkten ausbrechen. Halte die FED hingegen an einer straffen Geldpolitik fest, könnte ein Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 3.870 Punkten ausgelöst werden. (21.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Schlüsselereignis des Monats, die FOMC-Zinsentscheidung, liegt vor uns, so die Experten von XTB.Obwohl die Entscheidung der FED immer als das Ereignis des Monats bezeichnet werde, werde die morgige Entscheidung vom Markt noch genauer unter die Lupe genommen werden, da das Gespenst der Bankenkrise im Hintergrund bleibe. Die Stimmung an der Wall Street sei derzeit ein wahres Wechselbad der Gefühle, die Experten von XTB werfen einen Blick darauf, wohin sich der S&P 500 bewegt hat und was in den kommenden Tagen geschehen könnte.