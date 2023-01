Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das gestern veröffentlichte Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) war eher hawkish, da die US-Zentralbanker keine Zinssenkungen im Jahr 2023 erwarten, so die Experten von XTB.Außerdem sei festgestellt worden, dass zwar Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt worden seien, jedoch weitere Zinserhöhungen erforderlich seien, auch wenn ein langsameres Tempo angemessen sein könnte. Die Veröffentlichung könne als hawkish angesehen werden, aber die Märkte hätten daraufhin nicht nachhaltig reagiert. Dies lasse sich damit begründen, dass das FOMC-Protokoll nur wiederholt habe, was der Markt bereits gewusst und bereits eingepreist habe.Ein Blick auf den S&P 500 (US500) im H4-Chart zeige, dass der Index in letzter Zeit kaum in der Lage gewesen sei, eine größere Bewegung in die eine oder andere Richtung einzuleiten. Der US500 werde seit Mitte Dezember in einer Spanne von 3.800 bis 3.920 Punkten gehandelt und warte auf einen Katalysator für die nächste größere Bewegung. Während der heutige ADP-Beschäftigungsbericht um 14:15 Uhr wahrscheinlich kein solcher Katalysator sein werde, könnten die morgigen NFP-Daten eine Quelle erhöhter Volatilität sein. (05.01.2023/ac/a/m)