Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Konsensschätzung für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) geht von einem Gewinnrückgang um 3,9% für das vierte Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal aus, so die Analysten von Postbank Research.



Dies impliziere einen starken Rückgang der Gewinnerwartungen seit Mitte 2022, als ein Anstieg von mehr als 10% prognostiziert worden sei. Es werde erwartet, dass die Gewinnrückgänge in den Sektoren Werkstoffe, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter am stärksten ausfallen würden, während Technologie und Finanzwerte ebenfalls unter steigenden Kosten und schwierigen Vergleichswerten leiden könnten. Energie und Industrie seien die einzigen Sektoren, bei denen deutliche Gewinnanstiege ggü. Vorjahr erwartet würden. Auch das Umsatzwachstum dürfte sich stark verlangsamen, aber positiv bleiben. Die Diskrepanz zwischen Gewinnen und Umsätzen sei auf einen Rückgang der Gewinnmargen zurückzuführen, da es für die Unternehmen schwieriger werden dürfte, die steigenden Produktionskosten an die Kunden weiterzugeben. Auch der robuste USD sei ein negativer Faktor geblieben. Das fundamentale Umfeld für US-Aktien sei nach wie vor schwierig, was in den Einschätzungen der Unternehmen wahrscheinlich betont werden dürfte.



Das Umfeld für US-Aktien dürfte aufgrund der sich verlangsamenden Wirtschaftstätigkeit, steigender Zinsen und übermäßig zuversichtlicher EPS-Erwartungen schwierig bleiben. (Ausgabe vom 16.01.2023) (17.01.2023/ac/a/m)



