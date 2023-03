"Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche einen entscheidenden Test der Unterstützung überstanden, was darauf hindeutet, dass die Bärenmarktrally noch nicht zu Ende ist", habe der Stratege am Montag in einer Mitteilung laut der Nachrichtenagentur Bloomberg geschrieben. Der Index habe am Freitag eine dreiwöchige Verlustserie beendet, da die Anleger daraufgesetzt hätten, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht über die bereits eingepreisten Höchststände hinaus anheben würde. Wilson, der den Ausverkauf der Aktien im letzten Jahr und die Erholung im Oktober richtig vorausgesagt habe, sehe den nächsten Widerstand für den Index bei 4.150 Punkten - etwa 2,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.



Der Stratege rechne nicht damit, dass die Rally lange anhalten werde. Er habe gesagt, dass die Märkte mittelfristig weiter fallen müssten, da sich die Fundamentaldaten weiter verschlechtern würden, insbesondere an der Gewinnfront. Trotz der Erholung "glauben wir, dass sie die sehr schlechte Risikobelohnung, die viele Aktien derzeit bieten, nicht widerlegt, da die Bewertungen und Gewinnprognosen unserer Meinung nach viel zu hoch sind", so Wilson, der davon ausgehe, dass die Gewinnspannen den aktuellen Konsens "um ein Vielfaches" enttäuschen würden.



Wilson habe darauf hingewiesen, dass die Lücke zwischen den ausgewiesenen Gewinnen und dem Cashflow so groß sei wie seit 25 Jahren nicht mehr, was auf überschüssige Lagerbestände und aktivierte Kosten zurückzuführen sei, die noch nicht berücksichtigt worden seien.



Die Aktienmärkte würden aktuell im Griff der Notenbanken befinden. Die Aussicht auf länger steigende Zinsen habe die Märkte vor allem im Februar belastet. Für die in 16 Tagen stattfindende Notenbanksitzung würden rund 70 Prozent der Anleger laut dem Fed Watch Tool mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozent rechnen, 30 Prozent würden einen Zinsschritt von 0,50 Prozent sehen. Der nächste Konsumentenpreisindex, der Mitte März veröffentlicht werde, dürfte maßgeblich die Richtung vorgeben. (06.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte können zum Wochenauftakt zulegen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Und das könnte auch die Richtung sein, die die Märkte in den kommenden Wochen einschlagen würden. Michael Wilson von Morgan Stanley, bekannt als einer der pessimistischsten Strategen an der Wall Street, habe gesagt, er erwarte, dass sich die Aktien kurzfristig erholen würden. S&P 500 in der vergangenen Woche am 200-Tage-Durchschnitt abprallt sei, einem weithin beachteten technischen Indikator für das Momentum eines Index im Vergleich zu seinem aktuellen Kurs. Das Abprallen von dieser Linie deute darauf hin, dass sie nun als Unterstützung für den Leitindex dienen könnte. Wilson habe gesagt, dass der Index wahrscheinlich weiter steigen werde, wenn die Renditen der Staatsanleihen und der Dollar wieder sinken würden.