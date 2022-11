Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Neben den Anzeichen für einen Inflationshöhepunkt hat auch die (offensichtlich) solide Unternehmensberichtssaison zur jüngsten Rally beigetragen, so die Analysten von Postbank Research.



475 von 500 Unternehmen hätten ihre Ergebnisse gemeldet, und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) strebe einem Gewinnwachstum von 4,2% im Jahresvergleich entgegen. Ohne den Energiesektor zeige die Performance der US-Unternehmen jedoch mit einem Gewinnrückgang von 3,6% im Jahresvergleich erste Schwächen. Das Umsatzwachstum liege inflationsbedingt mit 11,6% im Jahresvergleich deutlich höher. Auf Sektorebene hätten nicht nur der Energiesektor, sondern auch Industrie-, Immobilien- und zyklische Konsumwerte positiv zum Gewinnwachstum beigetragen. 70% der Unternehmen hätten die Erwartungen übertroffen, was in etwa dem langfristigen Durchschnitt von 66% entspreche, während 25% die Erwartungen verfehlt hätten. Kurzfristig sei der Konsens für das Gewinnwachstum jedoch bereits gedämpft; die Erwartungen für das vierte Quartal 2022 seien seit Ende des dritten Quartals 2022 um mehr als 4% gesenkt worden.



Das 3. Quartal sei trotz hemmender Einflüsse auf makroökonomischer Ebene durch ein langsameres, aber immer noch solides Gewinnwachstum und positive Gewinnüberraschungen gekennzeichnet gewesen. (Ausgabe vom 28.11.2022) (29.11.2022/ac/a/m)



