Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Inflationsdaten könnten den nächsten großen Impuls auslösen, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) versuche am Freitag an die zweitägige Gewinnserie anzuknüpfen. Das Paar habe jedoch in der Nähe des Wochenhochs, das am Montag bei 1,0594 erreicht worden sei, begonnen zu schwächeln. Ein Ausbruch nach oben würde den Aufwärtstrend bestätigen und mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Im Wochenchart könnten die nächsten Ziele auf der Oberseite bei 1,0615 und 1,0787 liegen. Solange das lokale Tief (1,0545) und der darunter liegende EMA21 (1,0525) halten würden, seien die Bullen kurzfristig im Vorteil. Die oben genannten Daten würden Aufschluss über den Stand der Inflation geben und die Erwartungen an die Zinspolitik der FED beeinflussen. Am Devisenmarkt könnte es daher später volatiler werden.Der DAX/DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere am Freitag nach Beginn des europäischen Handels wenig verändert, da die Anfangsgewinne nicht hätten gehalten werden können. Gestern sei der Index zwar zwischenzeitlich auf ein neues Wochentief gefallen, doch am Ende sei die Sitzung mit einem leichten Plus geschlossen worden. Die dreitägige Verlustserie sei damit beendet worden. Im 4-Stundenchart hätten gestern Abend und heute Nacht lokale Widerstände durchbrochen werden können. Allerdings gestalte sich eine Rückkehr über den EMA21 schwierig, sodass die Bullen nicht überzeugen würden. Kritisch werde es vor allem, wenn die Unterstützung bei 14.141 Punkten nicht halten sollte. Ein Bruch könnte eine stärkere Verkaufswelle auslösen - der Abstand betrage rund 150 Punkte. (09.12.2022/ac/a/m)