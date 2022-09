Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mitte August scheiterte der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.286 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das folgende Rebreak der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten - und zwar mit einem Abwärtsgap (4.219/4.203 Punkte) - habe den Bären ein weiteres Argument an die Hand geliefert. Dieser negativen Weichenstellung hätten die amerikanischen Standardwerte zuletzt Tribut zollen müssen. Im Bereich der Marke von 3.900 Punkten gehe es zunächst darum, den im Juni etablierten Erholungstrend (akt. bei 3.918 Punkten) zu verteidigen. Ansonsten müsste die Gegenbewegung der letzten Monate unter dem Strich als klassische Bärenmarktflagge interpretiert werden. Letzteres würde eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs bei 3.637 Punkten implizieren, zumal auch die saisonale und zyklische Börsenampel in den nächsten Wochen auf "rot" stehe. Auf dem Weg in diese Region stecke eine weitere Kurslücke (3.817 zu 3.796 Punkte) ein wichtiges Etappenziel ab. Für eine Stabilisierung müsste der S&P 500® indes zumindest die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.020 Punkten) zurückerobern. Ein echter Befreiungsschlag würde aber erst bei einem Spurt über die oben genannten Schlüsselbarrieren bei 4.200/4.286 Punkten erfolgen. (07.09.2022/ac/a/m)

