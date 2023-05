Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Wochenbasis haben die amerikanischen Standardwerte zuletzt zwei "Hammer"-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



D. h. in den letzten zwei Wochen habe sich das Aktienbarometer von seinen Wochentiefs bei 4.048/4.049 Punkten jeweils spürbar erholen können. Damit notiere der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) weiterhin in unmittelbarer Schlagdistanz zur wichtigen Widerstandszone aus den horizontalen Barrieren bei rund 4.200 Punkten und zwei Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte). Auf Tagesbasis könne die Kursentwicklung seit Dezember vergangenen Jahres darüber hinaus als seitliche Schiebezone zwischen 3.800 Punkten auf der Unter- und besagten 4.200 Punkten auf der Oberseite interpretiert werden. Mit anderen Worten: Hier kämen zwei unterschiedliche Katalysatoren zusammen. Und es gebe sogar noch einen dritten: Die Schwankungsarmut der letzten Wochen begünstige im Ausbruchsfall einen schnellen, dynamischen Bewegungsimpuls. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich dann ein rechnerisches Kursziel von 4.600 Punkten, welches interessanterweise bestens mit dem Hoch vom März 2022 (4.637 Punkte) harmoniere. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte der S&P 500 in Zukunft nicht mehr unter die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.048 Punkte) zurückfallen. (10.05.2023/ac/a/m)

