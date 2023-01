Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche hatten wir gleich zwei Mal die aktuelle Ausbruchssituation beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allein an der Häufigkeit der Analysen der US-Standardwerte könnten Anleger die Tragweite der aktuellen Weichenstellung erkennen. Nachdem das Aktienbarometer nun bereits seit fünf Handelstagen oberhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.958 Punkten) notiere, sei Ende letzter Woche zusätzlich der Spurt über den seit über einem Jahr bestehenden Baissetrend (akt. bei 4.011 Punkten) gefolgt. Da damit die Verschnaufpause des letzten Jahres letztlich als eine trendbestätigende Flagge interpretiert werden könne, liege möglicherweise ein "major breakout" vor. Oder wie die Analysten es zuletzt formuliert hätten: "Diese Zone ändert alles!" Zusätzlicher Rückenwind komme von einem zeitnah zu erwartenden, positiven Schnittmuster zwischen der o. g. langfristigen Glättung und der kürzerfristigen 50-Tage-Linie (akt. bei 3.943 Punkten). Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 4.200 Punkten - verstärkt durch eine Abwärtskurslücke vom August (obere Gapkante bei 4.219 Punkten) - sowie das Erholungshoch vom Sommer bei 4.325 Punkten würden nun die nächsten Anlaufmarken definieren. Als Stop-Loss sei dagegen die o. g. 200-Tage-Linie prädestiniert. (30.01.2023/ac/a/m)

