Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie aktualisieren den Verlaufsvergleich des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von 2008/09 mit der aktuellen Marktentwicklung der amerikanischen Standardwerte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch zunächst einige generelle Erläuterungen zu der Herangehensweise. Der "Techniker" liebe den Blick in die Vergangenheit. Getreu dem Motto "Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber sie reimt sich", verspreche er sich von der Rückspiegelbetrachtung eine wichtige Orientierungshilfe für die aktuelle Ausgangslage. Als Erklärungsansatz diene dabei die Börsenpsychologie. In vergleichbaren (Stress-)Situationen würden die Marktteilnehmer - zumindest in der Summe - ähnlich reagieren. Die massenpsychologischen Phänomene "Angst und Gier" würden zu wiederkehrenden Kursverläufen führen. Eine große Übereinstimmung ergebe sich beim S&P 500 aktuell mit dem historischen Verlauf von 2007 bis 2009. Die jüngste Schwächephase im September passe sehr gut zum damaligen Verlaufsmuster. Gelte die Blaupause weiterhin, dann sollten die nächsten Wochen noch herausfordernd bleiben, ehe im Oktober eine temporäre Zwischenerholung einsetzen dürfte. (23.09.2022/ac/a/m)

