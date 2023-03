Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn hatten wir den starken Jahresauftakt an den Aktienmärkten mehrfach positiv hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Ergebnis der damaligen Auswertungen sei stets das gleiche gewesen. Eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich ziehe, sei untermauert worden. Deshalb habe die Analysten diese Woche völlig zu Recht die Nachfrage eines institutionellen Investors erreicht: Habe sich diese Einschätzung nach den Kursverlusten vom Februar verändert? Zunächst zur Klarstellung: Hierzulande sei der Februar keinesfalls schwach gewesen, denn beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten sich in den zurückliegenden vier Wochen Anschlussgewinne von 1,6% ergeben. Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ergebe sich aufgrund des Kursabschlags von 2,5% zweifelsohne ein anderes Bild. Auf Basis der Daten seit 1960 hätten die Analysten deshalb untersucht, wie oft die amerikanischen Standardwerte im Januar um mindestens 5% hätten zulegen können und es im Anschluss im Februar zu Kursverlusten gekommen sei. In aller Deutlichkeit: Bei Anwendung dieser Kriterien würden nur fünf Jahre übrig bleiben: 1963, 1976, 1980, 1989 und 2018. Trotz der Februardelle hätten vier dieser fünf Jahre in den restlichen zehn Monaten bis zum Jahresende deutliche Kursgewinne gebracht - im Durchschnitt von knapp 12%. Die o. g. Grundthese der Technischen Analyse behalte also ihre Gültigkeit. (03.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



