Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sell in may oder doch nicht? Schließlich testen die amerikanischen Standardwerte erneut die charttechnische Schlüsselmarke von 4.200 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesem Niveau habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den letzten 15 Monaten immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Die Bedeutung dieser horizontalen Hürden werde durch ein Cluster aus zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (4.136/4.201 Punkte) noch zusätzlich untermauert. Charttechnisch am wichtigsten sei aber, dass ein erfolgreicher Befreiungsschlag endgültig eine strategische Trendwende komplettieren würde. Deren rechnerisches Anschlusspotenzial lasse sich auf rund 700 Punkten taxieren und würde perspektivisch sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten ermöglichen. Wichtige Etappenziele auf dem Weg in diese Region würden die Hochpunkte bei 4.325 bzw. 4.637 Punkten definieren. Mit anderen Worten: Die charttechnische Ausgangslage präsentiere sich derzeit äußerst spannend und im Ausbruchsfall müsste es sogar eher "buy in May" lauten. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu verspielen, gelte es in Zukunft dagegen, die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.036 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. (03.05.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >