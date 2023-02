Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Neben der Rückeroberung verschiedener gleitender Durchschnitte und dem Bruch des seit Januar bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 3.991 Punkten) hatten wir bei dem S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt ein positives Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.964/3.946 Punkten) diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile gebe es hier eine neue Entwicklung: Vor allem in Sachen des "golden cross" seien die amerikanischen Standardwerte einen entscheidenden Schritt weiter, denn inzwischen sei es zu dem antizipierten Schnittmuster gekommen. Die beiden Glättungslinien würden aber noch eine andere Funktion besitzen: Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die beiden Durchschnitte nicht mehr zu unterschreiten. Im Sinne eines "vorsichtigen Kaufmannes" hätten die Analysten damit schon mal einen technisch sinnvollen Stop-Loss eingezogen. Auf der Oberseite lasse dagegen die vorliegende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf einen Spurt über die horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten hoffen. Letzteres würde nach dem guten Jahresauftakt für ein weiteres prozyklisches Kaufsignal sorgen. Rein rechnerisch halte die angeführte S-K-S-Umkehr ein langfristiges Kursziel von 4.800 Punkten bereit. (09.02.2023/ac/a/m)



