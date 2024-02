Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober konnte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in 14 von 15 Wochen zulegen und hat damit eine unglaubliche Erfolgssträhne auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Spitze seien die amerikanischen Standardwerte dabei von 4.100 auf 5.048 Punkte gestiegen. Sei dieser fulminante Lauf mit einem Kursplus von 23% binnen weniger Wochen nun ausgelaufen? Das sei für Anleger derzeit eine absolute Schlüsselfrage. Charttechnisch gebe es zumindest eine Reihe von Bremsfaktoren, welche auf eine Verschnaufpause hindeuten würden. So habe das Aktienbarometer jüngst ein Abwärtsgap bei 5.017/5.003 Punkte hinnehmen müssen. Ein solche Abrisskante nach einer solchen Kursrally sei in der Vergangenheit oftmals der Startschuss zumindest für eine Konsolidierung gewesen. Als weiteres Warnsignal würden die Analysten die negativen Divergenzen seitens verschiedener Indikatoren (z. B. RSI, MACD) ansehen. Beide Phänomene würden unter zyklischen Gesichtspunkten in eine korrektive Phase fallen. So zeichne sich die zweite Februarhälfte im US-Wahljahr häufig durch saisonalen Gegenwind aus. Die Hochs bei rund 4.800 Punkten - verstärkt durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.795 Punkten) - würden aktuell einen ersten wichtigeren Rückzugsbereich definieren. (15.02.2024/ac/a/m)