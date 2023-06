Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf ein ganz besonderes Phänomen hingewiesen: Seit Mitte März neigen die amerikanischen Standardwerte zum Wochenende - konkret am Donnerstag und Freitag - regelmäßig zur Stärke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch letzte Woche sei das "Muster" erneut zum Tragen gekommen. So habe der S&P 500 im Wochenschlussspurt ein Plus von 44 Punkten verzeichnet. Damit habe das Aktienbarometer in 13 der letzten 14 Wochen zum Wochenende zulegen können - insgesamt betrage das Kursplus seit Mitte März nur an diesen beiden Handelstagen 574 Punkte. Charttechnisch liege dank des Spurts über die Schlüsselhürden bei 4.200 Punkten unverändert eine strategische Bodenbildung vor. Das rechnerische Anschlusspotenzial von 700 Punkten reiche aus, um langfristig Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten zu nehmen. Auf der Unterseite bestehe indes eine erste Unterstützung bei 4.325 Punkten (Hoch vom August 2022). Von strategischer Bedeutung sei aber vor allem das o. g. Ausbruchslevel. Inzwischen werde die Bedeutung der Schlüsselmarke bei 4.200 Punkten durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.181 Punkten) zusätzlich unterstrichen. (20.06.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >