Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Diese Zone ändert alles!" - diese Überschrift zu unserer letzten Analyse des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) vom 23. Januar ist keinesfalls übertrieben, denn in den letzten Tagen haben sich die amerikanischen Standardwerte immer wieder mit der entscheidenden Widerstandszone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.959 Punkten) und dem inzwischen seit über einem Jahr bestehenden Baissetrend (akt. bei 4.013 Punkten) auseinandergesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Mehrheit der Marktteilnehmer nehme also den Signalcharakter der angeführten Barrieren tatsächlich wahr. Mit anderen Worten: Das US-Aktienbarometer befinde sich in der klassischen "make or break"-Situation. Ein nachhaltiger Ausbruch besitze noch zwei weitere Implikationen: So würde im übergeordneten Kontext die Verschnaufpause des letzten Jahres somit letztlich in eine trendbestätigende Flagge umschlagen. Darüber hinaus gewinne die auf Wochenbasis vorliegende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mehr und mehr an Konturen. Im Blick sollten Anleger zudem eine weitere Durchschnittslinie haben - nämlich die Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 3.941 Punkten). Zeitnah könnte es hier also zu einem "golden cross" - also einem positiven Schnittmuster zwischen 50- und 200-Tages-Linie kommen. (27.01.2023/ac/a/m)

