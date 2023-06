Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum gefühlt x-ten Mal ringt der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau würden diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammenfallen. Gleichzeitig würde dieser Befreiungsschlag für eine strategische Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 700 Punkten sorgen. D. h. im Erfolgsfall dürfte das US-Aktienbarometer langfristig Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten nehmen. Noch ein anderer Aspekt sei derzeit wichtig: So hätten die amerikanischen Standardwerte die Schiebezone seit Mai vergangenen Jahres zuletzt zweimal verengt. In den letzten Wochen sei der S&P 500 somit nur noch zwischen 4.048 und besagten 4.200 Punkten gependelt. Die dadurch aufgestaute Bewegungsdynamik unterstreiche nochmals die Bedeutung der Schlüsselgröße von 4.200 Punkten. Andererseits gelte es, die beschriebene Tradingrange nicht nach unten zu erweitern, zumal auch der Faktor "Saisonalität" im Juni eher als "durchwachsen" zu bezeichnen sei. Per Saldo handele es sich derzeit um die klassische "make or break"-Situation. (01.06.2023/ac/a/m)

