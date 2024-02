Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 2024 ist nicht nur ein US-Wahljahr, sondern auch ein Schaltjahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Anlegerinnen und Anlegern werde also ein zusätzlicher Handelstag geschenkt. Doch wie sei es um die Rendite an diesem besonderen Tag bestellt? Zur Beantwortung dieser Frage hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Daten des S&P 500® zurück bis ins Jahr 1960 herangezogen. Bei insgesamt elf Beobachtungspunkten bringe der 29. Februar mehrheitlich Kursverluste (54,5%). Auch unter Renditegesichtspunkten handle es sich keineswegs um einen Sahnetag, denn auf Schlusskursbasis müssten die amerikanischen Standardwerte im Mittel einen Kursrückgang von -0,041% verkraften. Über alle Handelstage hinweg, betrage das Kursplus der US-"blue chips" seit 1960 hingegen +0,033%. D. h. sowohl unter Renditegesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Trefferquote fühle sich der 29. Februar für den S&P 500® eher nach einem gebrauchten Tag an. Da im Tagesbereich zudem diverse Indikatoren (z.B. RSI, MACD) eine divergente Entwicklung zeigen würden, sollten Anlegerinnen und Anleger das jüngste Aufwärtsgap bei 5.039/4.983 Punkte im Auge behalten. Kurzfristige Tradingpositionen könnten auf dieser Basis abgesichert werden. (29.02.2024/ac/a/m)