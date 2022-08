Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der soliden Marktbreite hatten wir ein Schließen des jüngsten Aufwärtsgaps bei 4.177/4.137 Punkten beim S&P 500® (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) zuletzt als Signalgeber auf der Unterseite definiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei es dann soweit gewesen: Die amerikanischen Standardwerte hätten - und zwar mit einer Abwärtskurslücke (4.219 zu 4.195 Punkte) - das Schließen des eingangs beschriebenen Gaps hinnehmen müssen. Damit steige das Risiko eines Scheiterns an der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.318 Punkten) bzw. eines Rebreaks der wichtigen 4.200er Marke. Zuletzt habe bereits der RSI ein Verkaufssignal generiert. Diesem Beispiel sei inzwischen auch der MACD gefolgt, indem der Trendfolger seine Signallinie von oben nach unten geschnitten habe. Von Indikatorenseite werde also das Scheitern des Aktienbarometers an den oben genannten Barrieren zementiert.



In diesem Kontext stecke die Kombination aus dem Hoch vom 22. Juli (4.012 Punkte) und der 50-Tages-Glättung (akt. bei 3.969 Punkten) den nächsten Auffangbereich ab. Um die aktuelle Schlagseite dagegen zu verbessern, müsste der S&P 500® kurzfristig die gestern gerissene Abwärtskurslücke schließen bzw. noch besser die 200-Tages-Linie aus dem Spiel nehmen. (23.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



