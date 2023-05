Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gelang dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) der höchste Wochenschlusskurs seit Sommer 2022, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden die amerikanischen Standardwerte immer intensiver an der charttechnischen Schlüsselmarke von 4.200 Punkten kratzen. Hier würden diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammenfallen. Die Ambitionen der Bullen in Sachen "nachhaltiger Ausbruch" würden nicht zuletzt durch das jüngste Kaufsignal seitens des MACD hinterlegt. Gelinge der Befreiungsschlag, dann wäre auch endlich eine strategische Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 700 Punkten vervollständigt. D. h. im Erfolgsfall dürfte das Aktienbarometer langfristig Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten nehmen. Ein Ausbruch gen Norden besitze zudem noch eine weitere Dimension: Die Kursentwicklung seit Dezember vergangenen Jahres stelle darüber hinaus dann eine seitliche Schiebezone zwischen 3.800 Punkten auf der Unter- und besagten 4.200 Punkten auf der Oberseite dar. Mit anderen Worten: Hier lägen zwei unterschiedliche Katalysatoren vor. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich ein Etappenziel bei 4.600 Punkten, welches bestens mit dem Hoch vom März 2022 (4.637 Punkte) harmoniere. (23.05.2023/ac/a/m)

