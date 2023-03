Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen hat die Schwankungsintensität beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) spürbar zugenommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In Phasen mit erhöhter Volatilität helfe es oftmals, wenn Anleger ein "Stück rauszoomen" und eher die Vogelperspektive einnehmen würden. Aktuell gelte dies besonders für die amerikanischen Standardwerte: Seit fast einem Jahr pendele das Aktienbarometer zwischen 3.500 und 4.300 Punkten seitwärts. Dabei stünden zwar höhere Tiefs, aber eben auch tiefere Hochs zu Buche. Letzteres habe vor allem zwei Konsequenzen: Zum einen werde die beschriebene Schiebezone dadurch unterstrichen, zum anderen entstehe gleichzeitig ein charttechnisches Dreiecksmuster. In der Vergangenheit lege eine solche lange Seitwärtsphase oftmals den Grundstein für den nächsten Trendimpuls. Damit sich dieser nach oben entlade, sei ein Spurt über die Kombination aus der 50-Tage-Linie und dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 4.014/4.030 Punkten) bzw. ein Dreiecksausbruch (obere Begrenzung akt. bei 4.188 Punkten) notwendig. Auf der Unterseite gelte es indes, die horizontalen Unterstützungen bei 3.800 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (28.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >