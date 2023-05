Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sell in May oder etwa doch nicht? Möglicherweise sogar "buy in May"? Diese Frage hatten wir gestern diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielleicht sei die entscheidende Botschaft beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aber eine ganz andere: Nämlich, dass im Mai "etwas passieren wird". In der Techniker-Sprache werde dann oftmals von einem neuen "Bewegungsimpuls" gesprochen. Diese Erwartungshaltung erscheine durchaus plausibel, denn auf schwankungsarme Phasen würden regelmäßig größere Ausschläge folgen. Dazu passend sei der Abstand zwischen den Bollinger Bändern derzeit der geringste des Jahres 2023. Dieser Indikator könnte sich also als Vorbote eines neuen Vola-Impulses erweisen. Die charttechnischen Schlüsselmarken würden dabei die bereits bekannten bleiben: Während ein Anstieg über die horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten endgültig eine strategische Trendwende komplettiere, und damit das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lasse, gelte es auf der Unterseite, die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.038 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Im ersten Fall eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten. Bei einer negativen Weichenstellung dürfte sich dagegen das klassische "sell in May" bewahrheiten. (04.05.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >