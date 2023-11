Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche erlebten die amerikanischen Standardwerte ein dynamisches "reversal", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum S&P 500-Index Unter dem Strich stehe ein Wochenplus von 5,9% zu Buche - gleichbedeutend mit dem stärksten Wochengewinn des Jahres. Überhaupt: Derart dynamische Wochen seien äußerst selten. Seit Beginn des Jahrtausends sei es auf Wochenbasis nur 29 Mal zu einem Kurszuwachs in dieser Größenordnung gekommen. Bei 1.244 Wochen seit Anfang 2000 entspreche das gerade einmal 2,3% der Zeit.Charttechnisch habe diese Entwicklung die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.250 Punkten) gebracht. Dank dieser Weichenstellung könnten Anlegerinnen und Anleger zunächst von einem Fehlausbruch auf der Unterseite ausgehen, zumal der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Andererseits habe der S&P 500® zuletzt zwei Aufwärtskurslücken hintereinander gerissen (untere Gapkanten bei 4.320 bzw. 4.246 Punkten) - ein Indiz, dass die amerikanischen "blue chips" in den letzten Tagen bereits einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen hätten. Übergeordnet würden die Haltezone bei 4.200 Punkten bzw. die obere Begrenzung einer möglichen Flagge (akt. bei 4.423 Punkten) die strategischen Leitplanken markieren. (07.11.2023/ac/a/m)