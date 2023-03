Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Bankenkrise in den USA hatte die Indices an der Wall Street teilweise ordentlich durchgeschüttelt und sorgte für erhöhte Volatilität, so die Experten vom Online-Broker LYNX."Mit dem Sprung über das Niveau von 4.040 Punkten geht es wieder in eine neutrale Kaufphase zurück. Von einem Aufwärtstrend sind wir noch ein gutes Stück entfernt, aber der erste Schritt in die richtige Richtung scheint getan. Das sieht schon recht vielversprechend aus", fasst Mautz zusammen. Er hält die kommenden Tage allerdings für entscheidend: "Jetzt ist es überaus wichtig, dass der Index das Tief der vorigen Woche nicht mehr nach unten verletzt. Die Marke bei 3.900 Punkten spielt hierbei eine wichtige Rolle. Darüber befinden sich mittlerweile auch sämtliche wichtige gleitenden Durchschnitte, welche dem Index als Support unter die Arme greifen sollten."Alles in allem scheine die Bankenkrise damit vorerst gut verdaut worden zu sein und Anleger schienen sich wieder auf die positiven Seiten der Börsen zu konzentrieren. (31.03.2023/ac/a/m)