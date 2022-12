Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Börsenbarometer testet die 4.000-Punkte-Marke, so die Experten von XTB. S&P 500 würden am Dienstag leicht im Plus notieren - die Bullen würden versuchen, den Kurs zu stabilisieren. Gestern habe der Index seine Verlustserie für einen dritten Handelstag in Folge ausgebaut. Der jüngste Ausverkauf könne auf die unerwartet starken Daten für den US-Dienstleistungssektor zurückgeführt werden. Der Bericht des Institute of Supply Management (ISM) für November habe zwar auf eine robuste Wirtschaft hingedeutet, doch daraufhin habe der Markt damit gerechnet, dass die Zinsen doch stärker angehoben werden könnten. Das Zinshoch werde Mitte 2023 bei über 5% erwartet - die derzeitige Zinsspanne bewege sich zwischen 3,75% und 4%.Der EUR/USD notiere am Dienstag nach Beginn des europäischen Handels wenig verändert unter der psychologischen Marke von 1,05. Während der asiatischen Sitzung habe das Paar in einer Spanne von rund 40 Pips zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt. EUR/USD habe gestern am frühen Nachmittag kurz vor dem nächsten wichtigen Widerstand bei 1,0615 gedreht. Nach der scharfen Umkehr könne die heutige Entwicklung als Stabilisierungsversuch gesehen werden. Im Vier-Stundenchart kämpfe das Paar seit gestern Nachmittag mit dem EMA21 - der gleitende Durchschnitt verlaufe unterhalb von 1,05. Die wichtigste Unterstützung liege weiter unten bei 1,0428.Der DAX notiere am Dienstag leicht im Plus, da die Anfangsverluste schnell wieder ausgeglichen worden seien. Der Vier-Stundenchart zeige, dass der Index seit Freitag zum vierten Mal das 78,6%-Retracement des vorherigen Aufwärtsimpulses habe verteidigen können. Kurzfristig stelle der wenige Punkte darüber liegende EMA21 für die Bullen den wichtigsten Widerstand dar. Eine Rückkehr darüber würde mehr Vertrauen schaffen und den Beginn eines neuen Aufwärtsimpulses signalisieren. Die wichtigste Unterstützung sei das Tief bei 14.364 Punkten - ein nachhaltiger Bruch könnte den kurzfristigen Abwärtstrend beenden und eine stärkere Verkaufswelle auslösen. (06.12.2022/ac/a/m)