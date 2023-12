"Normalerweise liefert ja die Wall Street die Vorlagen. Aber der S&P 500 als der marktbreiteste im Triumvirat aus S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 tritt derzeit auffällig auf der Stelle. Können die Bullen nicht, wollen sie nicht oder warten sie auf etwas, das einem Ausbruchsversuch über das Ende Juli bei 4.607 Punkten markierte Jahreshoch das Risiko nimmt, als Bullenfalle zu enden und eine Korrektur einzuläuten? Letzteres ist anzunehmen. Wobei es da auch um die heutigen US-Arbeitsmarktdaten gehen könnte, aber womöglich werden die keine so starken Vorgaben liefern, dass sich die Trader aus der Deckung wagen, weil die wirklich wichtigen Tage erst in der kommenden Woche anstehen. Da wird sich dann weisen, ob der Dezember erneut ein starker Monat wird wie der fulminante November oder eben nicht."



Um was werde es da gehen? Für Gehrt sei es eine Art "Dreigestirn", auf das der Aktienmarkt jetzt zusteuere. "Es beginnt am Mittwochabend mit der Entscheidung der US-Notenbank, geht weiter am Donnerstagnachmittag mit der Entscheidung der EZB und endet mit dem dreifachen Hexensabbat, der Abrechnung am Terminmarkt, die diesmal wie in jedem dritten Monat eines Quartals die Futures mit einschließt. Wenn die Notenbanken aus Sicht der Bullen das grüne Licht anknipsen, kann der S&P 500 dieses bisherige Jahreshoch in Richtung des noch ein gutes Stück entfernt liegenden Rekordhochs vom Januar 2022 bei 4.819 Zählern durchbrechen. Wenn nicht, dann nicht."



Wobei letztere Aussage ein wenig verharmlosend sein dürfte, gebe der Experte zu. Denn angenommen, die US-Notenbank und die EZB kommunizieren nicht, was das bullische Lager erhoffe, sei das Kursniveau nach diesem gewaltigen Run seit Ende Oktober allemal hoch genug, um sofortige Gewinnmitnahmen auszulösen. Die, wenn in einem überhitzten Markt erst einmal einer damit anfange, leicht zu einem größeren Abwärtsimpuls werden könnten. Doch was wolle man hören?



"Das Risiko, das das bullische Lager in den letzten Tagen davon abgehalten haben könnte, sich im Vorfeld dieser entscheidenden Tage weiter vorzuwagen, liegt darin, dass man entgegen den Warnungen vieler US-Notenbank- und EZB-Mitglieder nicht nur längst eingepreist hat, dass die Zinsen nicht weiter steigen. Man hat bereits wochenlang auf die vermeintliche Gewissheit hin vorgekauft, dass die Notenbanken die Leitzinsen sehr bald sehr deutlich senken werden und dies umgehend eine immense Belebung des Wachstums nach sich ziehen wird. Aber nichts davon ist sicher, die Sache mit dem Wachstum sogar fraglich. Daher brauchen die Bullen entsprechende Ermutigung von idealerweise beiden Notenbanken. Sollte es im Vorfeld doch zu einem Verlassen dieser derzeitigen, engen Range zwischen 4.537 und 4.607 Punkten kommen, sollte man das daher besser als vorläufig einstufen. Denn erst am Abend des kommenden Freitags dürfte erkennbar sein, ob die Bullen den Sprung Richtung der Allzeithoch-Hürde wagen und ob die dann regnicht doch zu hoch war." (08.12.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den vergangenen anderthalb Wochen massiv zugelegt hat, trat der marktbreite US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fast auf der Stelle, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Hier würden die Bullen mit dem Sprung auf ein neues Jahreshoch noch abwarten. Aber worauf und werde das dann auch gutgehen? Diese Frage versuche Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den zu beantworten.