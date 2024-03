Obwohl sich FED-Chef Powell äußerst dovish geäußert habe und eine baldige Senkung der Zinsen in Aussicht stellte, werde der Dollar immer stärker. Ein stärker werdender US-Dollar sei tendenziell ein Belastungsfaktor für die heimischen Aktienmärkte. In den vergangenen eineinhalb Wochen hätten sich der Dollar und der S&P dennoch annähernd im Gleichschritt bewegt. Sollte die Dollar-Stärke weiter zunehmen, könnte jedoch die negative Korrelation wieder zum Tragen kommen. Angesichts der überkauften Marktlage dürfte kurzfristig eine Konsolidierung anstehen, bevor der S&P 500 seine Aufwärtsbewegung fortsetze. Doch solange es keine klaren Signale für eine Korrektur gebe, könne sich der starke Aufwärtstrend fortsetzen. Das Chartbild würde sich erst dann eintrüben, wenn der Kurs die untere Kanalbegrenzung durchbreche, derzeit um 5.160 Punkte. Dies wäre ein deutliches Warnzeichen für eine größere Korrektur.



Konjunkturseitig sei in der verkürzten Handelswoche kaum mit Impulsen zu rechnen. Die beiden wichtigsten Marktereignisse würden auf den Börsen-Feiertag am Karfreitag fallen: die PCE-Inflationsdaten sowie Aussagen von FED-Chef Jerome Powell. In Anbetracht der dovishen Töne des FED-Chefs könnten die Marktreaktion auf die PCE-Preisdaten, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, gedämpft ausfallen.



S&P 500: Technische Lage



In der Vorwoche sei der S&P 500 aus einer zweiwöchigen Konsolidierungsphase nach oben ausgebrochen und habe damit einen entscheidenden Durchbruch geschafft. Wie der Chart zeige, sei der Index an der oberen Kanalbegrenzung gescheitert und anschließend zurückgefallen. Bisher lasse sich die korrektive Abwärtsbewegung als potenzielle bullische Flagge einordnen. Die leichte Schwäche vor dem Wochenauftakt deute darauf hin, dass es zunächst zu einer Konsolidierung komme, die anschließend zu einem weiteren Hoch führen könnte. Eine erste Unterstützungszone liege zwischen 5.250 und 5.233 Punkten. Hier verlaufe ebenfalls die EMA50. Wegweisend sei hingegen das Tief bei 5.186 Zählern. Ein Rückgang darunter könnte zu einer Schwächephase führen, womit ein Test der unteren Kanalbegrenzung wahrscheinlich werde.



Entpuppe sich der laufende Rücksetzer hingegen als bullische Flagge, könnte es bei einem Ausbruch nach oben zum nächsten Anlauf an die obere Kanalbegrenzung (aktuell bei 5.327 Punkten) kommen. Diese könnte sich dann abermals als Widerstand erweisen. (25.03.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der fulminanten Rally der letzten Monate scheint der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) noch immer nicht satt zu sein, so die Experten von XTB.Durch ein neues Rekordhoch in der vergangenen Handelswoche sei der anhaltende Aufwärtstrend erneut bestätigt worden. Die US-Aktienmärkte hätten gar die beste Woche des bisherigen Jahres, dank positiver FED-Signale, absolviert. Der S&P 500 habe dabei einen weiteren entscheidenden Durchbruch nach oben geschafft. Vorausgegangen seien zwei Wochen des Stillstands gewesen, in denen sich der Index seitwärts bewegt habe, ehe der Ausbruch nach oben im Anschluss an die FED-Sitzung gelungen sei. Das Ruder liege also immer noch fest in den Händen der Bullen. Aber wie lange noch?FED-Signale würden die Rally antreibenDollar-Stärke als Belastungsfaktor?