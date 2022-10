Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Quartalsultimo sind drei Viertel des Jahres bereits wieder geschafft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dass die Zeit derart verfliege, dürfte die Mehrzahl der Anleger angesichts des sehr schwachen Investmentjahrgangs 2022 kaum stören, sondern sogar eher für Erleichterung sorgen. Eine Basisannahme der Technischen Analyse gehe von der Fortsetzung eines einmal etablierten Trends aus. Salopp formuliert: "Stärke zieht weitere Stärke nach sich, während auf Schwäche weitere Schwäche folgt". Angesichts der Kursverluste im bisherigen Jahresverlauf hätten die Analysten den zweiten Teil der Aussage genauer untersucht. Auf Basis der Daten seit 1928 hätten sie für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) analysiert, welche Auswirkungen auf das 4. Quartal eine schwache Kursentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres habe. Kursverluste per 30. September seien kein seltenes Phänomen: In 31 von 93 Jahren oder 33% aller Fälle würden die amerikanischen Standardwerte zum Ende der 3. Quartals unter Wasser notieren. Die darauffolgenden "Q4s" würden mit einer Trefferquote von 58% positiv ausfallen. In 18 von 31 Fällen könne der S&P 500 also zumindest einen Teil der vorangegangenen Abschläge wieder wettmachen.



So weit so gut doch eine Fokussierung auf die Trefferquote alleine, führe leider allzu oft in die Irre. Die Auswertung liefere hierfür einen idealtypischen Beleg, denn nach Kursverlusten in den ersten neun Monaten des Jahres würden die amerikanischen "blue chips" im letzten Quartal im Durchschnitt um lediglich 0,38% zulegen. Zum Vergleich sei der S&P 500 über die letzten knapp 100 Jahre in den letzten drei Monaten im Durchschnitt um 2,8% gestiegen. Die Wertentwicklung im 4. Quartal werde also durch die vorangegangene Schwächephase negativ beeinträchtigt. Auf den letzten Metern des Jahres könnte sich die vorangegangene Dürreperiode deshalb erneut als Spielverderber erweisen, zumal die größere Kurshistorie beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) - zurück bis ins Jahr 1901 - die bisher gewonnenen Erkenntnisse unterstreiche. Auch hier falle das Kursplus in Q4 nach vorheriger Schwächephase mit 0,29% im Vergleich zur Performance aller 4. Quartale von 2,5 % mager aus. Beim S&P 500 hätten Investoren zudem nur in 3 von 31 Jahren - also in weniger als 10 % aller Fälle - in den letzten drei Monaten das Ruder vollständig herumreißen und auf Jahressicht noch ein Plus verbuchen können. Aber dieses Szenario dürften für 2022 ohnehin nur die kühnsten Optimisten auf der Agenda haben. (04.10.2022/ac/a/m)



