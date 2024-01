Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Wochen waren für die US-Indices außergewöhnlich hart, so die Experten von XTB.



Ein stärkerer Dollar habe zu einem Ausverkauf bei den Aktien geführt. Ein weiterer Katalysator seien die Arbeitsmarktdaten der letzten Woche gewesen, die deutlich stärker ausgefallen seien als vom Markt erwartet. Sowohl ADP als auch NFP hätten einen starken Arbeitsmarkt bestätigt, was die Hoffnungen der Anleger auf die erste Zinssenkung im März 2024 gedämpft habe.



Nach der Veröffentlichung der Daten habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die Unterstützungszone um 4.700 Punkten getestet. Es sei den Notierungen jedoch gelungen, einen Teil der Verluste zum Ende der Kassensitzung am Freitag wieder aufzuholen. Heute würden sich die Rückgänge fortsetzen und der Index teste erneut den Bereich um 4.700-4.730 Punkte. Sollte das aktuelle Unterstützungsniveau nach unten durchbrochen werden, sei mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 4.630 Punkte zu rechnen. In dieser Zone befinde sich der lokale Höchststand aus dem vorherigen Jahr. Andererseits habe der aktuelle Rückgang die am 13. Dezember 2023 gebildete Aufwärtslücke geschlossen. Theoretisch bestehe damit die Möglichkeit, eine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. In diesem Fall lohne es sich, die Marke von .800 Punkten im Auge zu behalten. (08.01.2024/ac/a/m)