Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Saisonale Phänomene - wie z.B. die Weihnachtsrally - sind in den letzten Jahren intensiv erforscht und einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden. so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum S&P 500 Weniger vertraut seien Anleger (vermutlich) mit der Anomalie der "Thanksgiving-Rally". In der Woche des US-Erntedankfestes am Donnerstag würden die Börsenkurse regelmäßig zulegen. Um diese These zu belegen, hätten die Analysten für den S&P 500® die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit Ende des 2. Weltkrieges hätten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,62% in der Thanksgiving-Woche zugelegt. Die gute Wertentwicklung sei aber nur eine Seite der Medaille: Die Trefferquote von 69% halten die Analysten dabei für fast noch wichtiger. Hervorheben möchten sie auch die Performance im Umfeld des Feiertags - konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. "Black Friday". Die "Klammer" um Thanksgiving produziere einen Return von durchschnittlich 0,36% und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöhe sich auf fast 76%. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Stärke würden u.a. psychologische Aspekte dienen - sprich die "gute (Investoren-)Laune" im Vorfeld von Feiertagen. Die bisher sehr starke Novemberperformance könnte sich in der Thanksgiving-Woche somit fortsetzen."Stärke zieht weitere Stärke nach sich", laute eine der absoluten Basisannahmen der Technischen Analyse. Diese These bringe die Analysten nahtlos zum S&P 500®, denn den amerikanischen Standardwerten sei zuletzt ein ganz besonderer (Börsen-)Lauf gelungen. Die Erfolgsformel laute dabei neun aus zehn, d.h. an neun von zehn Handelstagen sei das Aktienbarometer zuletzt gestiegen. Eine solche Gewinnserie habe es seit dem Jahr 1928 lediglich 365 Mal gegeben - also extrem selten. Zur kritischen Überprüfung der These "Stärke zieht weitere Stärke nach sich" würden die Analysten drei verschiedene Halteperioden - 20, 60 und 250 Handelstage - nach einer solchen Erfolgssträhne heranziehen. Über alle drei Perioden falle die durchschnittliche Performance mit 0,65%, 2,69% und 8,57% höher als die historischen Vergleichswerte aus! Diese vielversprechenden Resultate würden zudem mit hohen Trefferquoten - je nach Haltedauer - von 61%, 71% sowie 70% erzielt. Doch ein derartiger Börsenlauf sorge auch unter Risikogesichtspunkten für ein echtes Ausrufezeichen: Eine vorangegangene Serie von "9 aus 10" reduziere die Volatilität erheblich. Über alle drei Periodenlängen falle das schlechteste Ergebnis im Anschluss an ein Signal wesentlich weniger dramatisch aus. In der Summe lasse die aktuelle Erfolgswelle also hoffen. (17.11.2023/ac/a/m)