"Das war eine kritische Situation. Anschlussverkäufe hätten die Stimmung leicht ganz kippen können. Und dann wäre das Bild, das wir im Chart auf Wochenbasis sehen, dahin gewesen: Eine Folge sukzessiv höher liegender Zwischentiefs als potenzielle Basis für einen größeren Aufwärtsimpuls", erkläre Gehrt.



Nachdem US-Finanzministerin Yellen schon am Vorabend angedeutet habe, dass die US-Regierung dafür sorgen würde, dass es hinsichtlich der ersten, zusammengebrochenen Banken nicht zu Ansteckungseffekten kommen werde und umfassende Maßnahmen zur Sicherung der Sparer-Einlagen vorgenommen werden könnten, wenn das nötig sei, habe man sich am Donnerstag daher an einer "Rettungsaktion" versucht, wie Gehrt es ausdrücke. Doch diese habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht, obwohl Yellen ihre Versprechungen eine Stunde vor Handelsende wiederholt habe.



Dazu der Experte: "Es mag gut sein, dass zu viele Investoren sich an die vergleichbar vollmundigen Beteuerungen vor 15 Jahren erinnerten, als im Zuge der geplatzten Subprime-Blase doch deutlich wurde, dass man zu wenig getan und zu unentschlossen agiert hatte, um eine Bankenkrise zu verhindern. Und mancher mag auch die Gefahr erkannt haben, die daraus entstanden ist, dass US-Notenbankchef Powell am Mittwoch zwar klar unterstrich, dass kein Mitglied des Entscheidungsgremiums FOMC erwartet, dass der Leitzins 2023 sinken würde, genau das aber derzeit in den Zins-Futures eingepreist wird." (24.03.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Anfangs wirkte es, als hätte das bullische Lager die Lage im Griff, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Der S&P 500 habe am Vorabend auf der wichtigen 200-Tage-Linie aufgesetzt. Die habe es zu verteidigen gegolten - und zunächst sei das gelungen. Doch am Abend hätten die Bullen erneut mit dem Rücken zur Wand gestanden. Die klaren Worte zu den möglichen Entwicklungen hinsichtlich Inflation, Leitzinsen und Banken, die US-Notenbankchef Powell am Vorabend gefunden habe, hätten dazu geführt, dass der marktbreite US-Index Standard & Poor’s 500 den an diesem Tag unternommenen Versuch, die kurzfristige Abwärtstrendlinie zu überwinden, abgebrochen habe. Dadurch habe er von oben genau auf der aktuell bei 3.934 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie aufgesetzt und die bei 3.960 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie unterboten.