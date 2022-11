New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Fast 400 Unternehmen des S&P 500 haben im dritten Quartal Zahlen zu ihren Investitionen vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.Im Vergleich zum Vorjahr seien die Investitionen um satte 24% gestiegen, was einer Beschleunigung um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis des Vorquartals entspreche. Mit Raten von knapp über 30% hätten die Kommunikationsdienstleister sowie IT-, Industrie- und Immobilienunternehmen die stärksten Zuwächse verzeichnet, die nur noch vom Energiesektor übertroffen worden seien. Die Öl- und Gasunternehmen hätten ihre Investitionen angesichts der explodierenden Umsätze um 83% gesteigert.Die starke Entwicklung der Investitionsausgaben sei interessant, da die Ausgaben normalerweise zyklisch seien und je nach Konjunkturlage steigen oder fallen würden. Die Ausgaben dürften jedoch aufgrund der Bestrebungen nach widerstandsfähigeren Lieferketten, einem teuren und immer noch knappen Arbeitskräfteangebot und der grünen Wende von wesentlicher Bedeutung sein. Die hohen Investitionen könnten sich langfristig in höheren oder stabileren Unternehmensgewinnen niederschlagen. Fazit: Trotz eines zunehmenden Gegenwinds durch eine Rezession, seien die Investitionen der S&P 500-Unternehmen im dritten Quartal robust geblieben. (21.11.2022/ac/a/m)