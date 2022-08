Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schwächelt unterhalb des 61,8%-Retracements, so die Experten von XTB.EUR/USD werde am Freitag flach gehandelt. Der Abstand zur Parität betrage nur noch um die 85 Pips. Am Donnerstag habe das Paar nach einer zweitägigen Erholung den kurzfristigen Abwärtstrend fortgesetzt. Die Verluste für diese Woche würden sich aktuell auf 180 Pips belaufen. EUR/USD sei in dieser Woche an der 9-Wochen-Linie abgeprallt und daraufhin unter die lokale Unterstützung bei 1,0174 gerutscht, sodass eine größere Verkaufswelle gestartet worden sein könnte. Das unter der Parität liegende Tief bei 0,9952 müsse nachhaltig durchbrochen werden, um den langfristigen Abwärtstrend zu bestätigen. Das nächste Kursziel wäre das im September 2002 erreichte Tief bei 0,9607.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe am letzten Handelstag der Woche nach und falle auf den tiefsten Stand seit dem 10. August. Der deutsche Leitindex steuere auf die 50-Tage-Linie zu, die Ende Juli zurückerobert worden sei. Wenige Punkte darunter liege das Tief bei 13.447 Punkten. Dieses Niveau stelle im kurzfristigen Bild die wichtigste Unterstützung dar. Solange die Marke halte, seien die Kursverluste dieser Woche nur als korrektive Bewegung im vorherigen Aufwärtsimpuls einzuordnen. Ein Bruch per Tagesschlusskurs könnte den Beginn eines neuen Abwärtstrends ankündigen. Gegenüber dem Juni-Tief habe der Index in der Spitze um 13% zugelegt. Das Ausmaß der Korrektur habe bisher nicht den Bereich von 3% überschritten. (19.08.2022/ac/a/m)