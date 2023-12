Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der NASDAQ 100® zuletzt sogar ein neues Allzeithoch verbuchen konnte (16.861 Punkte), reichte es beim S&P 500® immerhin für ein neues Jahreshoch (4.778 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Rally könne sich aber auch bei den amerikanischen Standardwerten mehr als sehen lassen, denn ein Anstieg um 675 Punkte seit Ende Oktober sei alles andere als alltäglich. Als Kehrseite führe diese Entwicklung in der Folge zu einem massiv überkauften RSI. Mit einem Wert von 82 habe der Oszillator zuletzt so stark im überkauften Terrain notiert wie nur drei Mal zuvor in diesem Jahrtausend. Die anderen Beispiele waren der März 2017, als eine Konsolidierung folgte, der Jahresauftakt 2018 mit einer anschließenden Korrekturbewegung, sowie der September 2020, als sich eine Verschnaufpause in der Größenordnung zwischen Konsolidierung und Korrektur anschloss, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bei der Frage, ob der dynamische Schlussspurt zum Boomerang werden könnte, sei auch die Anzahl der überkauften S&P 500®-Einzeltitel hilfreich. 46% aller Indexmitglieder hätten jüngst einen RSI-Wert von über 70 aufgewiesen. Bei fast 19% der US-Standardwerte habe der Oszillator sogar über der 80er-Marke notiert - beides seien extrem hohe Prozentsätze! (21.12.2023/ac/a/m)