Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem wir uns die Zwischenwahlen im Daily Trading bereits angeschaut haben, werfen wir nun einen Blick auf das ""pre-election year", also dem Jahr vor der Wahl des US-Präsidenten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie gut das Vorwahljahr sei, zeige auch der Vergleich zum Durchschnitt des 1. bzw. 2. Quartals im Allgemeinen. Im ersten Quartal eines Jahres hätten Anleger mit einer Anlage im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) eine Durchschnittsrendite von 1,45% erzielen können. Ein Engagement im zweiten Quartal hingegen habe im historischen Schnitt sogar 2,14% gebracht. Vergleiche man die ersten beiden Quartale für das jeweilige Vorwahljahr, falle die durchschnittliche Rendite im S&P 500 im ersten Quartal mit 6,79% und somit gute zwei Prozent besser aus, als im zweiten Quartal (4,61%). Dieser Zyklus passe zum guten Jahresstart und markiere die Wesentlichkeit eines Vorwahljahres. Auch die Trefferquote, also der Anteil der positiven ersten beiden Quartale in den jeweiligen Vorwahljahren, spreche hier für das erste Quartal. Insgesamt würden rund 79% der ersten Quartale positiv ausfallen und lediglich in drei von 19 Fällen sei eine negative Rendite erzielt worden. Im Verhältnis zum zweiten Quartal stehe hier eine positive Trefferquote von 68,42% zu Buche. Im letzten Vorwahljahr 2019 habe der S&P 500 in Q1 rund 14,5% zulegen können und habe im zweiten Quartal unter dem Durchschnitt bei 3,27% notiert. In der saisonalen Betrachtung tendiere der S&P 500 in der zweiten Hälfte des Vorwahljahres im Schnitt eher seitwärts. (13.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >