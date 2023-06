Berlin (www.aktiencheck.de) - Spätestens mit dem Breakout über die Marke von 4.200 Punkten ist selbst der letzte Pessimist zum Bullen geworden, so Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX. NASDAQ 100 , sondern auch der S&P 500 einen neuen Bullenmarkt eingeläutet und die Kursgewinne seien nicht ohne gewesen."Mittlerweile nähert sich der Index der 4.440 Punkte-Marke. Diese Ebene hatte ich zuletzt im LYNX Webinar am Montag als mögliches Ziel genannt, da wir in diesem Fall ungefähr den gleichen Abstand zur 50-Tage-Linie bekommen würden, wie zuletzt Anfang Februar. Der Trend zeigt deutlich nach oben und die Bären haben derzeit absolut nichts zu melden", erkläre der Marktexperte."Gleichzeitig ist aber auch deutlich erkennbar, dass sich der Gesamtmarkt langsam in Richtung einer überkauften Phase bewegt. Der überaus hohe Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt ist für Anleger meist ein Warnsignal, dass es bald zu einer heftigen Kursreaktion in die Gegenrichtung kommen dürfte. Natürlich kann man eine solche nicht auf den Tag genau bestimmen, aber möglicherweise könnte die heutige FED-Sitzung hierfür ausschlaggebend sein. Ich sehe der weiteren Entwicklung zwar positiv entgegen, warne jedoch in der aktuellen Situation vor heftigen Gegenbewegungen." (14.06.2023/ac/a/m)