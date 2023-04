Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hatten wir jüngst die niedrige Volatilität der letzten Woche diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So handele es sich bei der jüngsten Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal 55 Punkten um die geringste wöchentliche Handelsspanne seit September 2021. Die beschriebene Schwankungsarmut lasse sich inzwischen auch in der höheren Zeitebene feststellen. So hätten zwischen dem Monatshoch und dem -tief im April (bisher) gerade einmal 100 Punkte gelegen. Letzteres entspreche sogar der geringsten monatlichen Hoch-Tief-Spanne seit Juli 2019. In der Vergangenheit seien auf schwankungsarme Phasen regelmäßig neue Trendbewegungen gefolgt. Die Erwartungshaltung eines sog. "Vola-Impulses" mache den S&P 500 derzeit zu einem extrem spannenden Basiswert, zumal es einen charttechnischen Grund für das gegenwärtige Innehalten gebe. Letztlich würden Anleger damit der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten ihren Respekt zollen. Die obere Begrenzung einer klassischen Dreiecksformation (akt. bei 4.134 Punkten) bilde zusammen mit den horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten ein entscheidendes Barrierenbündel.



Die Bedeutung dieser Schlüsselzone werde durch ein Cluster aus zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (4.136/4.201 Punkte) zusätzlich untermauert. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde deshalb endgültig eine strategische Trendwende komplettieren. Das rechnerische Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten ließe dann sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten zu. Wichtige Etappenziele auf dem Weg in diese Region würden die Hochs bei 4.325 bzw. 4.637 Punkten definieren. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden und die Gefahr eines Vola-Impulses auf der Unterseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft, die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.035 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Der gestrige Handelstag müsse in diesem Zusammenhang als Warnung verstanden werden, denn eine negative Weichenstellung würde die langfristige Kernunterstützung aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.920 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2011 (akt. bei 3.888 Punkten) in den Mittelpunkt rücken. Selbst unter strategischen Gesichtspunkten sollten die amerikanischen "blue chips" diese Bastion unbedingt verteidigen. (26.04.2023/ac/a/m)

