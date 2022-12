Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine wichtige saisonale Einflussgröße stellt der US-Präsidentschaftszyklus dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Rahmen ihres Jahresausblicks, aber auch unterjährig würden sie regelmäßig auf den vier Jahre umspannenden Wahlzyklus eingehen. Die gerade stattgefundenen "midterm elections" hätten die Analysten zuletzt zum Anlass genommen, um eine Mut machende Statistik ins Schaufenster zu stellen. Konkret: Ein Long-Engagement im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von den "midterms" bis zur eigentlichen Präsidentenwahl zwei Jahre später. Dieser "recht stressfreie Investmentzeitraum" habe seit 1945 mit einem durchschnittlichen Kursplus von 24% und einer Trefferquote von 95% überzeugende Kennziffern geliefert. Bei der Auswertung sei den Analysten noch ein weiterer Zeitraum ins Auge gefallen: Seit dem 2. Weltkrieg habe der S&P 500 von Ende November im Jahr der Zwischenwahl bis Ende Juli im darauffolgenden Vorwahljahr stets Kursgewinne verbuchen können. Kein einziger Investmentzeitraum seit 1945 hätte Anlegern also Kursverluste beschert. Der durchschnittliche Kurszuwachs betrage dabei gut 14%. In diesen acht Monaten falle also mehr als die Hälfte des ursprünglichen Gesamtertrages an. (08.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



