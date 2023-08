Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Einer der Schlüsselcharts 2022 - einer der Schlüsselchart 2023!" Mit dieser Überschrift haben wir den Kursverlauf des S&P 500® an dieser Stelle oftmals hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für Letzteres gebe es mit dem Monatsultimo einen weiteren Grund, denn es sei im Juli auf Monatsbasis zu einem absolut bemerkenswerten Indikatorsignal gekommen. In der hohen Zeitebene habe der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt hätten es ganz genau wissen wollen und diesem Indikatorsignal auf den Zahn gefühlt.Für den S&P 500® hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt untersucht, zurück bis Mitte der 1960er Jahre, alle positiven MACD-Schnittmuster. Auf Sicht der nächsten drei, sechs und zwölf Monate ergebe sich eine bemerkenswerte Treffergenauigkeit: Mit steigender Haltedauer hätten die US-Standardwerte in 79%, 83% bzw. sogar in knapp 88% aller Fälle nochmals höher als zum Zeitpunkt der Signalentstehung notiert. Noch bemerkenswerter sei aber der durchschnittliche Kurszuwachs im Anschluss an die 21 MACD-Einstiegssignale. Von 3,41% nach drei Monaten steige die durchschnittliche Wertentwicklung über 6,51% nach einem halben Jahr bis auf 12,75% nach einem Jahr an. Bleibe zu hoffen, dass das aktuelle MACD-Kaufsignal eine vergleichbare Tragweite besitze. (01.08.2023/ac/a/m)