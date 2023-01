Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vor einem Jahr einer der Schlüsselcharts - jetzt wieder einer der Schlüsselcharts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesen Nenner lasse sich derzeit die technische Ausgangslage des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bringen. Vor 12 Monaten habe der Kursverlauf aufgrund des "false breaks" auf der Oberseite als Mahnung gedient, jetzt mache er eher Mut. Zwar hätten die US-Standardwerte in 2022 eine heftige Korrektur durchlaufen, doch bisher habe die Kernhaltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.822 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 3.780 Punkten) Bestand. Damit die Bären im neuen Jahr Recht bekämen, sei ein Bruch dieser Bastion notwendig. Mit anderen Worten: Das beschriebene Unterstützungsbündel sei als Katastrophenstopp in 2023 prädestiniert. Hilfreich sei in diesem Kontext ein Blick auf den RSI. In Bullenmärkten falle der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück, sondern drehe regelmäßig bereits bei einem Wert von 45. Seit 2009 habe der Oszillator beim S&P 500 insgesamt sechsmal auf diesem Level gedreht. Ein Bruch der 45er-Marke beim RSI würde deshalb möglicherweise für einen Fingerzeig in Sachen "Ende des Haussetrends der letzten Dekade" im eigentlichen Chartverlauf sorgen. Ein Anstieg über die letzten Monatshochs bei 4.100 Punkten signalisiere indes eine Rückkehr in die Erfolgsspur. (03.01.2023/ac/a/m)

