Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 3.492 Punkten musste der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt ein neues Jahrestief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit stehe eine charttechnisch extrem wichtige Schlüsselzone zur Disposition. Gemeint sei die an dieser Stelle bereits des Öfteren diskutierte Bastion aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 3.765 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 3.676 Punkten). Zusammen mit dem alten Jahrestief bei 3.637 Punkten entstehe auf diesem Level eine entscheidende Schaltstelle: Sprich ein Bruch des langfristigen Trends würde die nächste Breitseite bedeuten und eine Ausdehnung der Schwächephase des Jahres 2022 implizieren. Das Vor-Corona-Hoch bei 3.394 Punkten definiere dann die nächste Unterstützung, ehe das Fibonacci-Bündel aus zwei unterschiedlichen Retracements (3.233/3.196 Punkte) wieder in den Mittelpunkt rücke. In dieses Kursband falle zudem auch das Tief vom Herbst 2020 bei 3.209 Punkten. Für Anleger lohne sich aktuell auch ein Blick auf den RSI. In Bullenmärkten falle der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück. Vielmehr drehe der Indikator oftmals bereits bei einem Wert von 45. Da der RSI unter dieses Level zu rutschen drohe, liefere der Indikator ein Indiz in Sachen "Ende des Haussetrends der letzten Dekade". (17.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >