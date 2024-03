Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den langfristigen Chartverlauf der amerikanischen Standardwerte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hatten wir in den letzten Jahren immer wieder als wichtigen "Risikoseismographen" angeführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So bilde die Kombination aus der 38-Monats-Linie und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 4.304/4.229 Punkten) auf der Unterseite eine massive Rückzugszone, welche sowohl während des 2022er-Rückschlags als auch im vergangenen Jahr erfolgreich getestet worden sei. Mit dem Spurt über das alte Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.819 Punkten könnten Anleger ihre Stopps zur Gewinnsicherung auf dieses Level nachziehen. Das alte Rekordhoch besitze aber noch eine weitere charttechnische Dimension: Schließlich könne die Kursentwicklung seit Ende 2020 inzwischen als seitliche Schiebezone zwischen 3.500 Punkten auf der Unter- und 4.800 Punkten auf der Oberseite interpretiert werden. Entsprechend ergebe sich aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ein langfristiges Kursziel von 6.100 Punkten. Das würde dann tatsächlich ausreichen, um die Parallele zum o. g. Basisaufwärtstrend (akt. bei 5.803 Punkten) anzupeilen. Dabei sollten Anleger den nachgezogenen Stop-Loss bei 4.800 Punkten unbedingt beachten. (19.03.2024/ac/a/m)