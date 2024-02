Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Stärke zieht weitere Stärke nach sich", so lautet eine der Grundannahmen der Technischen Analyse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese These, welche den trendfolgenden Charakter unsere Analysemethode betone, bilde gleichzeitig das Grundgerüst für die verschiedenen Momentumstrategien. Besonders stark seien die Aufwärtstrends derzeit in den USA. So habe beispielsweise der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Ende Januar auf Dreimonatssicht erstmals ein Kursplus von mehr als 15% ausgewiesen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt hätten es ganz genau wissen wollen: Was bedeute ein derartiges Kursplus binnen kurzer Zeit für die zukünftige Entwicklung der US "blue chips" - und zwar auf Sicht der kommenden drei, sechs, neun und zwölf Monate. Für ihre statistische Auswertung hätten die Analysten die Daten des S&P 500 seit 1945 herangezogen. Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Kernthese, wonach Stärke weitere Stärke nach sich ziehe, werde bestätigt. Für die unterschiedlichen Halteperioden würden sich nach einer derart dynamischen Kursrally über die letzten fast 80 Jahre weitere Anschlussgewinne von 4,4%/7,3%/9,1% bzw. 12,3% auf Jahressicht ergeben. Alle diese Renditekennziffern lägen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben und auch die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen wisse mit 63%/67%/68%/69% zu überzeugen. (27.02.2024/ac/a/m)