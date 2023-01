Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine andere wichtige saisonale Einflussgröße stellt der US-Präsidentschaftszyklus dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wenn Anlegerinnen und Anleger die "midterms" genutzt hätten, um per Ende November in den S&P 500 einzusteigen, und diese Longengagements zwei Jahre bis nach der eigentlichen Wahl gehalten hätten, dann wäre ein solches Investment seit 1945 in 95% aller Fälle erfolgreich gewesen. Nur ein einziges Mal - von 2006 bis 2008 - hätten die amerikanischen Standardwerte in diesen 2-Jahres-Perioden Kursverluste hinnehmen müssen. Die "midterms" würden - zumindest in der historischen Rückspiegelbetrachtung - den Startpunkt eines recht stressfreien Investmentzeitraumes markieren.Möglicherweise noch wichtiger als die Wahrscheinlichkeit, sei die absolute Höhe des Kursertrages: Im Durchschnitt habe der S&P 500 seit 1945 von den "midterms" bis zur eigentlichen Wahl des US-Präsidenten um 24% zulegen können. Jede Hilfestellung sei in der aktuell herausfordernden Marktphase willkommen. (11.01.2023/ac/a/m)