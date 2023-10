Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßige Leser wissen, dass wir den langfristigen Kursverlauf des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als einen der absoluten Schlüsselcharts ansehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die jüngsten Kursverluste sowie der nahende Monatsultimo würden weitere Argumente liefern, sich den Monatschart der US-Standardwerte näher anzuschauen. Doch der Reihe nach: Der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 4.125 Punkten) bilde zusammen mit dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 4.111 Punkten) eine massive Unterstützungszone. Selbst im Verlauf der Kursturbulenzen des vergangenen Jahres habe sich diese Bastion mehrfach als solider Halt herausgestellt. Entsprechend schwerwiegend wäre nun ein nachhaltiger Bruch dieses Rückzugsbereichs. Interessant sei in diesem Kontext, dass der trendfolgende MACD drohe, sein Kaufsignal vom Hochsommer zu negieren. Im strategischen Kontext wäre das ein weiterer Belastungsfaktor. Entsprechend stehe derzeit einiges auf dem Spiel, sodass das Motto "make or break" gelte. Um den größten Druck vom S&P 500 zu nehmen, sei dagegen eine Rückeroberung des Augusthochs bei 4.325 Punkten notwendig.

(31.10.2023/ac/a/m)