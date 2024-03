Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verharrt derzeit auf hohem Niveau knapp unterhalb des bisherigen Allzeithochs bei 17.817 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im bisherigen Jahresverlauf liege der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erneut gut 7% im Plus. Wichtiger als die "nackte" Performance sei aber das Kursplus per Ende Februar. Doch der Reihe nach: Auf Basis der Daten seit 1945 hätten die Analysten die Wertentwicklung der amerikanischen Standardwerte genauer untersucht. In rund 59% aller Jahre sei dem Aktienbarometer ein erfolgreicher Start in das neue Jahr gelungen. Die Anschlussperformance von März bis Ende Dezember habe im Mittel 7,98% betragen. Die durchschnittliche Wertwicklung im Restjahr steige auf 11,64%, wenn der S&P 500 im Januar/Februar habe zulegen können. Dabei beeindrucke auch die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Aktiennotierungen. So steige das Aktienbarometer nach einem konstruktiven Start ins Jahr in fast 85% aller Fälle bis Silvester weiter. In der Summe sei also "Kursgewinne per Ende Februar" eine gute Nachricht - getreu dem Mantra der Technischen Analyse, wonach "Stärke weitere Stärke" nach sich ziehe. Um den Markenkern vieler Momentumstrategien nicht zu gefährden, könnten Anleger - je nach Risikoneigung - entweder das jüngste Aufwärtsgap (5.039/4.983 Punkte) oder aber das alte Allzeithoch bei 4.819 Punkten als Absicherung heranziehen. (06.03.2024/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >